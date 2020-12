O tempo em Curitiba e região deve seguir parcialmente nublado e com chance de chuvas fortes e ocasionais nesta terça-feira (29). O sistema de baixa pressão que atua no oceano segue mantendo a umidade no ar e favorece a formação de nuvens. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), embora tímido, o sol ainda aparece e ajuda a elevar as temperaturas. A previsão é semelhante no Litoral do Paraná, que também tem chance de chuva forte. Curitiba tem alerta amarelo segundo o Inmet, apesar de o alerta de ontem não ter se concretizado.

Em Curitiba, nesta terça, o mapa meteorológico aponta temperaturas variando entre 18º C e 27º C. Por causa da umidade e do calor, o Simepar destaca que a sensação de tempo abafado deve permanecer presente na capital. Segue também o alerta de temporais entre a tarde e a noite.

Litoral

Nas praias do Paraná, a terça-feira deve ser de tempo abafado e umido. Assim como em Curitiba, as temperaturas se elevam ao longo do dia e há chance de chuva forte, principalmente à tarde. O sol também brilha em alguns momentos. Segundo o Simepar, essa condição deve se manter para os próximos dias.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem marcar temperaturas entre 21º C e 29º C.

Nas demais regiões do estado, o céu também deve se manter com muitas nuvens e com o sol aparecendo em várias horas do dia. A não ser em Foz do Iguaçu, no Oeste, onde a nebulosidade deve ser menos intensa.