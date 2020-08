O fim de semana começa sem muitas mudanças no tempo, com sol, temperaturas agradáveis e céu sem muitas nuvens em Curitiba. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, os dias amanhecem frios e com chance de nevoeiro, mas o sol faz com que as temperaturas aumentem gradualmente durante o dia.

Em Curitiba, as temperaturas variam de 11ºC a 28ºC no sábado. No domingo, a temperatura aumenta e a mínima chega aos 13ºC e a máxima pode alcançar os 29ºC. Por causa do calor, a umidade relativa do ar diminui e pode chegar aos 30% – bem abaixo do nível ideal para a saúde.

O fim de semana também deverá ser ensolarado em todo o estado, com possibilidade de nebulosidade apenas na região do Vale do Ribeira. O calor predomina em todo o Paraná, principalmente no oeste e noroeste, onde as temperaturas podem ultrapassar os 30ºC em algumas cidades.

Em Foz do Iguaçu, na região oeste, a mínima será de 17ºC no sábado e a máxima pode alcançar os 31ºC. Já no domingo, Jacarezinho, ao norte, pode ter mínima de 13ºC e máxima de 33ºC.

