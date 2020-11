O tempo segue instável e com previsão de temporal em Curitiba e região metropolitana nesta terça-feira (10). Segundo o Instituto Simepar, a chuva que atingiu grande parte de Curitiba na segunda-feira (09) volta durante a tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de temporal é laranja e vale pelo menos até às 23h59 desta terça-feira.

A chuva é importante para amenizar a forte estiagem pela qual a região passa e que gera os constantes rodízios no abastecimento de água em Curitiba.

Segundo o Simepar as temperaturas em Curitiba ficam entre os 17 e 28ºC. “O tempo segue instável nas regiões paranaenses nesta madrugada. As chuvas registradas são de intensidades fracas e isoladas, com uma maior concentração entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias”, disse o meteorologista Paulo Barbieri.

O tempo instável é por causa de uma massa de ar aquecida e úmida que predomina no Paraná. Os temporais previstos para esta tarde são fenômenos comuns na primavera.

E no Litoral?

O dia será chuvoso em Guaratuba, litoral paranaense, nesta terça-feira. As temperaturas ficam entre os 21 e 29 graus e a chuva marca presença no final da manhã e fim da tarde.

O que é alerta laranja?

O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia engloba chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos.

Os alertar são divididos em uma escala de cores que vai do Verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.

O que fazer em caso de temporal?

Quem precisar comunicar a prefeitura de Curitiba sobre a queda de árvores deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão ou pelo site. O atendimento acontece por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.