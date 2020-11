Depois de um fim de semana ensolarado na maior parte do tempo, a segunda-feira (23), segue com tempo bom em Curitiba. Para a semana, a temperatura vai subir e irá ultrapassar os 30°C. Já a chuva, chega na sexta-feira (27) para deixar o próximo fim de semana instável.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a segunda-feira vai ter a mínima de 15°C no começo do dia, mas com o passar das horas a temperatura sobe e pode chegar a 27°C no período da tarde. O sol vai fazer companhia e sem chance de chuva, ou seja, pode estender a roupa no varal e recolher somente à noite. Aliás, o período noturno vai estar bem agradável.

Para a semana, a temperatura vai subir consideravelmente e irá ultrapassar os 30°C. Para quarta-feira (25) e quinta-feira (26), a máxima pode chegar respectivamente, a 32°C e 33°C. A previsão também aponta a chegada de uma chuva mais intensa na sexta-feira.

No litoral do Paraná, a segunda-feira pode ter chuva em alguns períodos. O Simepar aponta que algumas nuvens estão estacionadas na faixa litorânea, mas nada que possa prejudicar. Para o fim da manhã, o tempo melhora e o sol vai mostrar o brilho. A máxima chega a 25°C neste comecinho de semana em Guaratuba.

Interior

No interior, a previsão é de tempo bom e calor nesta segunda-feira. Em Paranavaí, na região noroeste, a máxima pode bater 35°C e com a sensação ainda maior. Sem chance de chuva e maçarico ligado no máximo. Para a semana, a temperatura pode chegar a 37°C e sol rachando o coco. Hidratação e protetor solar no paranavaiense. Boa semana a todos!