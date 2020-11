O dia quente na região de Curitiba pôs as cidades de toda a região em alerta de temporais. A Defesa Civil emitiu um aviso de chuvas intensas, raios e vendaval para toda a região, com vigência de 6 horas. De 16h até as 22h a recomendação é para que todos se protejam dos eventuais riscos. Curitiba está sob alerta laranja, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas na tarde deste domingo foram bem altas, próximas aos 30ºC. Áreas de instabilidades avançam do Paraguai e Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuvas, descargas elétricas e rajadas de ventos fortes (acima dos 50 Km/h).

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Para segunda-feira, a previsão é de que o Paraná todo tenha tempo instável, com muita umidade e calor na atmosfera. Há previsão de pancadas de chuva ao longo de todo o dia, segundo o Simepar, em especial no final da tarde. Em Curitiba, a previsão é de temperaturas variando entre 18°C e 28°C.

