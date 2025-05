Previsão do tempo em Curitiba: Quinta-feira com céu claro e temperaturas amenas

A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025, indica um dia agradável com céu predominantemente claro. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 24°C e mínima de 15°C, típicas do outono na capital paranaense.

Pela manhã, os curitibanos podem esperar poucas nuvens com possibilidade de nevoeiro ou névoa úmida, com leve garoa em alguns bairros. À medida que o dia avança, o céu ficará mais aberto, resultando em uma tarde e noite com tempo claro. A umidade relativa do ar variará entre 40% e 100% ao longo do dia.

Os ventos serão predominantemente fracos, soprando do quadrante Leste-Nordeste durante o dia, com uma leve mudança para Leste-Oeste no período noturno. O sol nascerá às 06h48 e se porá às 17h41, proporcionando cerca de 11 horas de luz natural.

Para quem planeja atividades ao ar livre, as condições meteorológicas serão favoráveis. No entanto, recomenda-se o uso de protetor solar e hidratação adequada, especialmente durante as horas mais quentes do dia. Não há alertas climáticos emitidos para a região de Curitiba nesta data.

