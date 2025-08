Previsão do tempo em Curitiba: Quinta-feira vai da névoa ao sol

A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira, 07 de agosto de 2025 indica um amanhecer enevoado e anoitecer com tempo fechado, mas sem possibilidade de chuva. Os curitibanos precisarão se preparar para um verdadeiro carrossel climático, com direito a nevoeiro pela manhã, sol à tarde e noite fria, típica de inverno.

O dia começa tímido, com o sol rompendo por entre a névoa úmida que deve cobrir a cidade nas primeiras horas da manhã. A previsão indica uma temperatura mínima de 10°C. À medida que o dia avança, o céu se abre e as nuvens dão lugar a um cenário mais ensolarado. Durante a tarde, a temperatura sobe consideravelmente, com previsão de alcançar a máxima de 20°C. A umidade relativa do ar permanece entre 60% e 90%, garantindo um clima agradável, sem aquele ressecamento típico do inverno em outras regiões.

A noite, porém, reserva surpresas. O céu pode voltar a ficar carregado com muitas nuvens, mas a previsão do tempo não aponta chuva, de acordo com o Simepar.

Mesmo no inverno, Curitiba tem apresentado temperaturas máximas em elevação, enquanto as mínimas se mantêm estáveis. O sol nascerá às 06h53 e se despedirá às 17h55, proporcionando cerca de 11 horas de luz natural.

Para enfrentar as variações climáticas do dia, a recomendação é clara: Casacos pela manhã, roupas mais frescas à tarde e, por garantia, um guarda-chuva à noite serão os companheiros ideais para quem precisar circular pela capital paranaense nesta quinta-feira.