Previsão do tempo pra Colombo: Chuva isolada e temperaturas amenas

A previsão do tempo para Colombo, no Paraná, nesta segunda-feira, nove de junho de 2025, indica um dia com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas devem variar entre 8°C e 13°C, com tendência de declínio ao longo do dia.

Pela manhã, os ventos soprarão de leste a sudeste, passando para sudeste a sul durante a tarde e noite. A intensidade dos ventos permanecerá fraca em todos os períodos. A umidade relativa do ar ficará elevada, oscilando entre 80% e 100%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alerta para a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. Recomenda-se que os moradores de Colombo estejam preparados para eventuais precipitações, levando guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa.

Vale ressaltar que estamos no outono, com dias mais curtos. O sol nascerá às 6h59 e se porá às 17h35. Com as temperaturas em declínio, é aconselhável que a população se agasalhe adequadamente, especialmente nas primeiras horas da manhã e à noite, quando as temperaturas tendem a ser mais baixas.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo em Colombo e planeje seu dia de acordo com as condições meteorológicas previstas. Em caso de mudanças significativas no clima, novas informações serão divulgadas pelos órgãos competentes.