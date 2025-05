Previsão do tempo em Colombo: Muitas nuvens e temperaturas em elevação

A previsão do tempo para Colombo, no Paraná, indica um dia de muitas nuvens nesta segunda-feira, 19 de maio de 2025. O clima em Colombo apresentará uma ligeira elevação nas temperaturas, com máxima prevista de 26°C e mínima de 15°C ao longo do dia.

Pela manhã, os ventos soprarão de noroeste a leste, passando para nordeste-leste à tarde. À noite, a direção do vento mudará para norte-noroeste. Em todos os períodos, a intensidade dos ventos permanecerá fraca, o que não deve causar transtornos à população.

A umidade relativa do ar oscilará entre 40% e 100%, típico da estação do outono. O sol nascerá às 06h49 e se porá às 17h39, proporcionando cerca de 10 horas e 50 minutos de luz natural.

Apesar da presença de muitas nuvens, não há previsão de chuva para esta segunda-feira em Colombo. Recomenda-se aos moradores que fiquem atentos às mudanças de temperatura ao longo do dia e se protejam adequadamente, especialmente nas primeiras horas da manhã e à noite, quando as temperaturas estarão mais baixas.