Previsão do tempo em Colombo: Céu nublado e temperaturas amenas para segunda-feira

A previsão do tempo para Colombo nesta segunda-feira (29/09) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas amenas e sensação de abafamento devido à elevada umidade relativa do ar. O céu permanecerá encoberto ao longo de todo o dia, caracterizando uma cobertura constante de nuvens tanto no período diurno quanto no noturno.

As temperaturas devem variar entre 12°C, mínima registrada nas primeiras horas da manhã, e 24°C, máxima prevista para o período da tarde. Apesar da nebulosidade, a probabilidade de chuva permanece baixa durante todo o dia, garantindo condições favoráveis para atividades externas.

Os ventos soprarão predominantemente do leste, com velocidade média de 13 km/h durante o dia e rajadas de até 21 km/h. À noite, a direção do vento muda levemente, com velocidade reduzida para 11 km/h, mantendo rajadas de intensidade semelhante.

O índice de radiação ultravioleta (UV) atingirá o nível 10 durante o período diurno, considerado muito alto. Por isso, é recomendado o uso de protetor solar, chapéu, óculos de sol e roupas adequadas, além de evitar exposição prolongada entre 10h e 16h. A alta umidade reforça a necessidade de hidratação constante ao longo do dia.

No geral, mesmo com o céu encoberto, as condições em Colombo devem permitir atividades ao ar livre com certo conforto, embora seja importante redobrar os cuidados com a proteção solar e hidratação.