Previsão do tempo em Colombo: Domingo com variações climáticas

A previsão do tempo para Colombo, no na região metropolitana de Curitiba, indica um domingo (15) variações climáticas ao longo do dia. Os moradores da cidade devem se preparar para enfrentar diferentes condições meteorológicas, desde névoa úmida pela manhã até pancadas de chuva à tarde.

O amanhecer em Colombo será marcado por muitas nuvens e névoa úmida, com temperaturas mínimas em torno de 12°C. À medida que o dia avança, a temperatura máxima deve atingir os 18°C, permanecendo estável em relação aos dias anteriores.

No período da tarde, o cenário muda significativamente. A previsão aponta para muitas nuvens com pancadas de chuva, mantendo a temperatura máxima nos 17°C. Os ventos continuarão fracos, mas com direção alterada para noroeste-oeste. É recomendável que os cidadãos estejam preparados com guarda-chuvas e roupas adequadas para enfrentar as precipitações.

À noite, o tempo deve melhorar, com poucas nuvens no céu. Os ventos passarão a soprar do quadrante sudeste-leste, ainda com intensidade fraca. A umidade relativa do ar variará entre 70% e 100% ao longo do dia, típico do outono na região. O sol nascerá às 7h01 e se porá às 17h35, proporcionando um dia com aproximadamente 10 horas e 34 minutos de luz natural.

Embora não haja alertas climáticos específicos para a região, é importante que os moradores de Colombo fiquem atentos às mudanças no tempo, especialmente durante a tarde, quando há previsão de chuva. As temperaturas amenas, com mínima em ligeira elevação, sugerem um domingo típico de outono no sul do Brasil.

