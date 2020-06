O tempo deve permanecer com a cara de Curitiba até o fim desta semana. Nesta quarta-feira (3), a meteorologia prevê para a capital um dia nublado, com garoas finas em vários bairros e temperaturas mais baixas. O motivo é o avanço da umidade que chegou após a passagem de uma frente fria na segunda-feira (1.º). Segundo o Instituto Simepar, na quinta-feira (4) ainda deve voltar a chover de forma um pouco mais intensa.

Em Curitiba, nesta quarta, os termômetros variam entre 12º C e 17º C. A umidade relativa do ar deverá estar entre 83% e 94%. “É a incursão de umidade que deixa o tempo assim. Céu cinzento, friozinho e chuvisco. Típico de Curitiba”, afirmou o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar. Essa característica apontada por Jacóbsen deve se manter até fim da semana. O sol só deve retornar a partir do domingo (7).

Litoral

As temperaturas também devem estar mais baixas nas praias do Paraná, nesta quarta-feira. Assim como em Curitiba, também deve chover. Segundo o Simepar, a umidade ocupa espaço por lá e o dia nublado contribui para que os termômetros não esquentem. A previsão é de que Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná apresentem variação de temperaturas entre 15º C e 18º C.