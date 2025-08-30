Tempo em Curitiba: como fica previsão neste domingo (31)

O domingo (31) promete ser um dia nublado em Curitiba, com o céu completamente encoberto durante todo o período. A previsão do tempo indica que os curitibanos devem se preparar para um dia com temperaturas amenas e umidade elevada.

A máxima prevista para este domingo é de 20°C, enquanto a mínima não deve cair abaixo dos 14°C. No entanto, a sensação térmica pode variar um pouco: a máxima aparente pode chegar a 25°C, enquanto a mínima aparente deve ficar em torno de 13°C. É importante lembrar que a sensação térmica leva em consideração fatores como umidade e vento, podendo diferir da temperatura real.

Falando em umidade, o tempo em Curitiba estará bastante úmido, com a umidade relativa do ar variando entre 77% durante o dia e chegando a 94% durante a noite. Apesar da alta umidade, a chance de chuva é baixa, com apenas 10% de probabilidade de precipitação ao longo do dia.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 14 km/h durante o dia, podendo atingir rajadas de até 26 km/h. À noite, a intensidade do vento aumentará ligeiramente, com média de 16 km/h e rajadas de até 29 km/h.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é bom saber que o sol nascerá às 6h29 e se porá às 18h05. O índice UV máximo será de 4, considerado moderado, mas ainda assim é recomendável o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.