Tempo em Colombo: previsão desta quinta-feira (30/10)

A previsão do tempo em Colombo para esta quinta-feira (30/10) indica um dia predominantemente nublado com possibilidade de chuva leve. O clima em Colombo permanecerá úmido e fresco ao longo do dia, com temperaturas variando entre 12°C e 16°C.

Durante o dia, a cobertura de nuvens será total, com 100% de nebulosidade. Há uma probabilidade de 20% de ocorrência de chuva, com uma precipitação estimada de 0,5 mm. Os ventos soprarão do leste a uma velocidade média de 11 km/h, podendo atingir rajadas de até 21 km/h.

A umidade relativa do ar permanecerá elevada, em torno de 91% durante o dia, aumentando para 95% à noite. O índice UV máximo será de 4, considerado moderado, mas ainda assim é recomendável o uso de proteção solar para atividades ao ar livre.

Para a noite, o tempo em Colombo continuará nublado, com a manutenção da probabilidade de 20% de chuva leve. A temperatura mínima prevista é de 12°C, com sensação térmica de 12°C. Os ventos noturnos permanecerão vindos do leste, com velocidade similar à diurna.

O nascer do sol está previsto para as 05:29 da manhã, e o pôr do sol ocorrerá às 18:31. A lua estará em fase crescente gibosa, com seu nascer previsto para as 12:34 da tarde.

Fique atento à previsão do tempo em Colombo e prepare-se para um dia fresco e úmido. Lembre-se de levar um guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa, pois mesmo com baixa probabilidade, a chuva pode surpreender ao longo do dia.