Inmet emite alerta amarelo para o Paraná com ventos de 60 km/h e risco de granizo

Além dos temporais, a massa de ar frio que acompanha o sistema provoca um declínio acentuado nas temperaturas ao longo do dia. Em Curitiba, a máxima não passa dos 14°C nesta quarta-feira (10) com sensação térmica ainda mais baixa por conta da umidade e dos ventos.

“Na quarta-feira, com o retorno do escoamento de calor e umidade, as chuvas ganham abrangência sobre o Paraná e há risco de temporais localizados, especialmente do Centro ao Oeste e Norte/Noroeste”, explicou o Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba tem chuva

Mesmo com o frio rigoroso, a cobertura de nuvens e a ocorrência de chuva constante afastam o risco de geada para esta terça-feira. A Defesa Civil orienta a população a evitar abrigar-se debaixo de árvores e a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de sinalização durante as rajadas de vento.