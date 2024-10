Tempestade a caminho do Paraná! Veja a previsão pra Curitiba

A terça-feira (1º), primeiro dia do mês de outubro, foi de calor em Curitiba. A capital paranaense registrou a temperatura máxima de 32,7ºC, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). No entanto, para quem está curtindo as altas temperaturas, a notícia não é das melhores: o tempo vai mudar nos próximos dias.

Já nesta terça uma frente fria começa a avançar para o Paraná, dando uma resfriada nos termômetros a partir de quarta-feira (02). Inclusive, como explica o meteorologista do Simepar Samuel Braun, esse encontro do frio e calor aumenta a possibilidade de tempestades.

“Na quinta-feira (03) a frente fria continua atuando no Paraná e o tempo deve ficar bastante instável, com chuva em vários momentos. E a temperatura já não se eleva muito em função da nebulosidade e da chuva prevista”, diz o meteorologista.

Também na sexta-feira (04) o tempo continua mais fechado. A máxima prevista em Curitiba é de 17ºC e a mínima é de 12ºC.

Tempestade pode atingir o Paraná nesta quarta-feira

Além da explicação de Braun, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas de tempestade no Paraná entre quarta (02) e quinta-feira (03). De cor amarela, eles indicam perigo potencial de chuvas intensas.

Um dos avisos atinge a metade norte do Paraná. Já o outro atinge municípios que estão no sul. Mesmo com esses recortes, todo o estado está contido no alerta.

De acordo com o Inmet pode chover até 50 milímetros por dia e os ventos são intensos, chegando a 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Calor em setembro quebrou recorde histórico em Curitiba

O calor no primeiro dia de outubro é continuação de um mês que bateu recordes históricos em algumas cidades do Paraná. Conforme dados do Simepar, oito cidades tiveram a temperatura média registada em setembro de 2024 mais quente do que a temperatura média histórica do mês.

Curitiba, por exemplo, quebrou o recorde de 16,5ºC e alcançou a temperatura média de 19,6ºC em setembro. Confira a lista das oito cidades que quebraram o recorde histórico:

Curitiba – 19,6°C – 16,5°C

Ponta Grossa – 20,3°C – 17,3°C

Guarapuava – 20,2°C – 16,9°C

Londrina – 24,5°C – 21,4°C

Lapa – 19,1°C – 16,2°C

Pinhais – 19,0°C – 15,8°C

Fernandes Pinheiro – 19,9°C – 16,9°C

Santo Antônio da Platina – 24,1°C – 22,1°C

