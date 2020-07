A quinta-feira (16) ainda será de friozinho pela manhã, temperaturas amenas e sol entre nuvens durante o dia em Curitiba e região. De acordo com a meteorologia, não há previsão de chuva para a capital. O mesmo ocorre no Litoral do Paraná, onde a nebulosidade perde força e se afasta para o mar, deixando o céu mais aberto. As informações são do Instituto Simepar.

Em Curitiba, nesta quinta, os termômetros devem seguir marcando temperaturas abaixo dos 20ºC, ou seja, não esquenta tanto. Conforme aponta o Simepar, a mínima prevista para o dia gira em torno dos 9ºC, com máxima não passando dos 19ºC.

Já a partir da sexta-feira (17), a máxima em Curitiba deve dar um salto para 24º C, permanecendo assim durante todo o fim de semana. Segundo a meteorologia, também não deve chover entre a sexta e o domingo.

Litoral

Nas praias, a diferença do tempo em relação aos últimos dias é a pouca possibilidade chuva nesta quinta. Com a ausência da nebulosidade, nem mesmo chuviscos isolados devem ocorrer. O dia também deverá ser de temperaturas mais amenas. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, segundo o Simepar, a máxima prevista é de 19ºC e a mínima deverá ser de 14ºC.

