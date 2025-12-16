Temperatura vai cair e Curitiba terá máxima abaixo dos 20 ºC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após um início de semana marcado por calor e sol, as temperaturas máximas voltaram a cair no Paraná nesta quarta-feira (17/12). Em Curitiba, os termômetros não devem ultrapassar os 19 °C, o que representa uma queda de cerca de 7°C em relação à máxima prevista para esta terça-feira (16/12). As temperaturas mínimas na capital devem se manter em torno dos 13 °C até a sexta-feira (19/12).

A redução nas máximas, acompanhada por aumento da nebulosidade, deve se estender por toda a faixa Leste do estado, abrangendo os Campos Gerais e o Litoral. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esse cenário é consequência da atuação de uma frente fria que avança pelo estado e se desloca em direção ao oceano.

A partir desta quarta-feira, o eixo da frente fria segue em direção ao Sudeste do país. Apesar da maior presença de nuvens, a previsão indica apenas a possibilidade de chuviscos isolados, sem volumes significativos de chuva, o que mantém o tempo relativamente estável nessas regiões.

Até o fim da semana, o céu deve permanecer encoberto no Leste do Paraná. A chuva mais consistente, no entanto, só deve retornar a partir de sábado (20/12), com pancadas rápidas e isoladas, típicas do verão.

Chuvas acima da média

Mesmo com a trégua prevista para os próximos dias, o volume de chuva acumulado até agora em dezembro já supera a média histórica mensal em diversas cidades do Paraná. Cambará, Cornélio Procópio, Guaíra, Londrina, Palotina e Paranavaí se destacam no levantamento do Simepar

Em apenas 15 dias, esses municípios registraram ao menos 100 milímetros de chuva acima do esperado para todo o mês.