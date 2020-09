O céu segue encoberto em Curitiba e região nesta segunda-feira (21) e as temperaturas também continuam mais baixas. O frio predomina com a presença de uma massa de ar gelada que atua sobre o Paraná. Há possibilidade de chuva, mas de baixa intensidade, que não deve interferir em nada na estiagem que aflige Curitiba e região metropolitana.

Segundo o Simepar, a temperatura máxima na capital não deve ultrapassar os 13ºC ao longo do dia. Ou seja, o frio vai ser mai intenso do que no domingo (20), quando a temperatura variou entre 12°C e 14°C. A temperatura mínima também diminui para 9°C de manhã. Não há previsão de chuva forte, mas garoas ocasionais podem ocorrer em Curitiba e região metropolitana por causa da nebulosidade.

A nebulosidade e a temperatura amena não vão estar só na capital neste segunda. Também haverá presença de muita nebulosidade em diversas regiões do Paraná, com pancadas isoladas de chuva no interior.

Na região metropolitana de Curitiba e praias o céu estará encoberto. No Litoral, as temperaturas também caem um pouco mais. De acordo com a previsão, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 13º C e 19º C.

Segundo o mapa meteorológico do Simepar, só deve voltar a esquentar a partir da próxima quinta-feira (24). Na terça-feira (22), portanto, a mudança da estação do inverno para a primavera será com um friozinho característico da estação anterior.