O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), voltou a reforçar sábado (28) a união entre prefeituras e governo do Paraná para combater o coronavírus. O pedido foi feito em videoconferência com o governador Ratinho Massa e prefeitos para delinear novas ações de prevenção. Partiparam da videoconferência prefeitos de Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Guarapuava, Auaucária, São José dos Pinhais, Cascavel, Foz do Iguaçu e Piraquara.

publicidade

“Temos que estar unidos nesse momento em que a dualidade de comunicação não pode existir. Temos que ter uma mensagem única, falar a mesma língua. Somos mais fortes que qualquer dificuldade. O ânimo não pode faltar. Temos fé na vida e nos serviremos de tudo que sabem a ciência e a medicina para enfrentarmos esse momento”, destacou Greca.

ASSISTA – Sinos tocam por proteção contra coronavírus no aniversário de Curitiba

O prefeito de Curitiba também enfatizou a confiança nas diretrizes tomadas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o secretário estadual de Saúde, Beto Preto. Greca e Ratinho Jr não criticaram publicamente o presidente Jair Bolsonaro, que defende o fim do isolamento social como prevenção do coronavírus. Mesmo assim, tanto o prefeito quanto o governador são enfáticos em manter a orietação para as pessoas ficarem em casa.

Ratinho Jr enfatizou que a união de forças vai fazer a diferença no combate à covid-19 no Paraná. “Precisamos pensar em conjunto, trocar experiências e unificar ações para que erremos o menos possível. A pandemia não é uma corrida de cem metros. É uma maratona, que em 15 dias não se resolve. Vamos enfrentar essa situação até junho, julho e por isso é preciso criar um modelo de gestão de crise”, afirma o governador.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇