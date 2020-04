O serviço telefônico de acolhimento emocional oferecido pela Prefeitura de Curitiba, chamado de TelePaz, recebeu aproximadamente 330 ligações em 17 dias de funcionamento. O balanço foi divulgado pelo Departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria de Administração e de Gestão de Pessoal, responsável pela coordenação do serviço.

>>> Veja os telefones no final do texto. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Para os servidores, o TelePaz começou dia 24 de março, enquanto para a população, teve início no dia 27 de março. Ao todo, 15 profissionais, todos psicólogos, fazem o atendimento.

A coordenadora do serviço, profissional da gerência de psicologia e serviço social Margareth Cristina Bolino, explica que o objetivo é acalmar a ansiedade daqueles que percebem uma alteração emocional decorrente da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de mudança de rotinas, como o isolamento social.

“Não é uma intervenção terapêutica, é um acolhimento emocional para a estabilização das ansiedades relacionadas ao novo coronavírus, já que este é um momento peculiar para todos”, declara a psicóloga. Ela diz que algumas pessoas têm medo, sentem angústia devido ao isolamento social.

“Isso acontece especialmente por estarem impedidas, neste momento, de ter contato com as pessoas de seu afeto. Esse afastamento gera ansiedade”, explica. Margareth também destaca a qualificação da equipe. “Nós fazemos essa escuta com profissionais experientes e preparados tanto no atendimento à população, feito por psicólogos da Secretaria da Saúde, quanto para os servidores, que têm o acolhimento com psicólogos da Saúde Ocupacional”, afirma.

Ela acrescenta que nestes primeiros atendimentos é possível perceber que algumas pessoas mencionam que aumentaram o consumo de cigarro e álcool, em razão da ansiedade e das inseguranças em relação ao futuro próximo, pós-pandemia. Também apontam queixas como irritação, dores no corpo e até taquicardia.

Confidencial

Margareth tranquiliza os interessados pelo serviço e reforça que o atendimento requer confidencialidade, requisito do acompanhamento psicológico. Quando o profissional julga necessário, ele pode retornar o contato para verificar se a pessoa que ligou está melhor, mais estável.

Apenas nos casos mais graves, que exigirem avaliação psiquiátrica, por exemplo, haverá algum tipo de encaminhamento para os serviços municipais adequados, respeitadas as limitações preventivas impostas pela pandemia.

TelePaz – Acolhimento emocional

Para os servidores: (41) 3350-8200.

Para a população em geral: (41) 3350-8500.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).