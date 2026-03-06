Técnico curitibano é eleito melhor das Américas no parataekwondo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O técnico Rodrigo Ferla, de Curitiba, foi eleito o Melhor Técnico de Parataekwondo das Américas de 2025. A premiação ocorreu durante a cerimônia Melhores do Ano, promovida pela Pan American Taekwondo Union (Patu) na quinta-feira (5/3), em Las Vegas, Estados Unidos.

A conquista reconhece o trabalho de Ferla à frente do parataekwondo brasileiro e reforça o destaque do país na modalidade no continente. Em publicação nas redes sociais, o treinador comemorou o prêmio e destacou a importância do reconhecimento internacional.

A noite de premiações foi marcada pelo protagonismo do Brasil. O país conquistou seis troféus na cerimônia, incluindo o prêmio de melhor time das Américas em 2025 para a Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

Ferla é um dos profissionais apoiados pelo Programa Municipal de Incentivo ao Esporte de Curitiba. A iniciativa permite o uso de recursos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no apoio a projetos esportivos e paradesportivos. Em 2026, o programa apoia 740 projetos, sendo 549 atletas e paratletas e 97 instituições.

Desde sua criação há 23 anos, o programa já apoiou mais de 12 mil projetos, muitos deles de atletas que representaram Curitiba em importantes competições esportivas mundiais.