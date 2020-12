Morreu nessa sexta-feira (25), vítima das complicações causadas pela covid-19, a técnica de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boqueirão, Marilete Santanna. Ela estava internada desde o dia 24 de novembro por causa de ferimentos causados por um acidente de trânsito. Porém, no dia 7 de dezembro, ela foi diagnosticada com covid-19 e chegou a ser encaminhada para a UTI do Hospital do Trabalhador, mas não resistiu ao avanço da doença, que já causou a morte de 2.156 pessoas na cidade, segundo boletim deste sábado.

publicidade

+Viu essa? Grávida com covid-19 que deu à luz em Curitiba morre no hospital. Ela não chegou a conhecer a filha

Marilete, de 56 anos, trabalhou por meses no enfrentamento da covid-19 em Curitiba. Sua morte causou grande comoção nas redes sociais. “Hoje um Natal diferente…. Marilete Santanna, minha tia que tanto conviveu comigo na infância, partiu. Coração dói, mas com o conforto que ela está melhor. Com seu jeito único, nos deixa para encontrar com a sua mãe… Tia Mari, saudades desde já. Te amamos”, disse um sobrinho dela no Facebook.

Amigos de Marilete lembraram dos bons momentos que tiveram com ela, que tinha um carinho especial pelas suculentas. “Minha querida amiga não consigo acreditar que você se foi Marilete Santanna. Quantos aprendizados sobre as suculentas trocamos, quantas plantas compramos uma da outra. O destino mudou tudo Que nosso Deus todo poderoso a recebe onde já deve está sem dores e sofrimentos. Que Deus de o conforto aos vossos corações familiares e amigos. Descansa em paz, guerreira da enfermagem e das suculentas”, disse uma amiga nas redes sociais.

Marilete tinha uma grande paixão pelas suculentas. Foto: Reprodução/Facebook.