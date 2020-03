As apresentações do Teatro Guaíra foram canceladas neste final de semana. A determinação foi da Secretaria de Estado da Comunicação e Cultura por causa do coronavírus (Covid-19).

Em comunicado, a secretaria alerta que é prudente o adiamento dos espetáculos não só do palco principal, mas de todo o Centro Cultural Teatro Guaíra, porque as instalações são fechadas e grande parte do público que costuma estar presente é de idosos. O comunicado orienta ainda que as medidas necessárias de devolução de valores de ingressos para o público sejam observadas.

As autoridades sanitárias, epidemiológicas e de saúde do Paraná seguem fazendo o trabalho preventivo para evitar a circulação do coronavírus. Novas orientações sobre eventos públicos devem ser anunciadas a partir da próxima segunda-feira (16).

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

