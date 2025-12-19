Taxistas de Curitiba terão desconto de 50% na outorga até 2028

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba anunciou nesta sexta-feira (19/12) um desconto de 50% na taxa anual de outorga dos táxis para os anos de 2025 a 2028. A medida foi oficializada pelo prefeito Eduardo Pimentel através do decreto 2.656.

Com o desconto, a taxa anual de outorga passará de R$ 1.950 para R$ 975 em 2025, e de R$ 2.030 para R$ 1.015 em 2026. Os valores poderão ser pagos em até 4 parcelas nos primeiros meses de cada ano. Além disso, débitos anteriores poderão ser quitados em até 10 vezes no cartão de crédito entre janeiro e outubro de 2026.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) também anunciou que testará painéis eletrônicos de publicidade nos táxis, como uma alternativa para geração de receita extra para os taxistas. As novas tarifas para 2026 foram divulgadas, com reajuste de 4,46% no valor do quilômetro rodado, baseado no IPCA, mas sem aumento nas bandeiradas iniciais.

Atualmente, Curitiba conta com 1.972 taxistas em atividade. As medidas visam valorizar a categoria e manter o serviço competitivo frente aos aplicativos de transporte. Taxistas que já pagaram a outorga de 2025 integralmente terão direito ao desconto de forma retroativa em 2026.