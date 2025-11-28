Taxa de desemprego em Curitiba cai para 4,3%, abaixo da média nacional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba registrou queda na taxa de desemprego para 4,3% no trimestre de agosto a outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (28/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice é menor que a média nacional de 5,4%, a mais baixa desde o início da série histórica da Pnad Contínua em 2012.

A capital paranaense também se destaca como a terceira entre as capitais brasileiras em percentual da população economicamente ativa ocupada, com 62,39% dos curitibanos acima de 14 anos trabalhando. Isso representa cerca de 939.353 pessoas em uma população de 1.505.499 habitantes.

De janeiro a setembro de 2025, Curitiba gerou 24.983 vagas com carteira assinada, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. O setor de serviços liderou a criação de postos, com 17.565 novas vagas, seguido por comércio, indústria, construção e agropecuária.

Ações municipais de apoio ao emprego

A Prefeitura de Curitiba mantém diversas iniciativas para fomentar o emprego na cidade. Entre elas estão os Liceus de Ofícios para formação profissional, unidades móveis do Sine para intermediação de mão de obra, e o programa Tarifa Zero, que oferece passagens gratuitas para entrevistas de emprego.

O programa Emprega Curitiba, iniciado em maio, já contou com a participação de 291 empresas, oferecendo 29.732 vagas. Das 12.400 pessoas atendidas, 2.790 foram contratadas, representando uma taxa de sucesso de 22,5%.

Além disso, a cidade investe no apoio ao empreendedorismo através das Salas do Empreendedor da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, que oferecem suporte a microempresários e microempreendedores individuais.