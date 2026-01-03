Tatuquara ganha integração metropolitana e Restaurante Popular em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Regional Tatuquara, em Curitiba, registrou avanços significativos em 2025, com destaque para a nova integração metropolitana do transporte e a inauguração do Restaurante Popular. A integração entre o Terminal Tatuquara e os municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande reduziu em 1h20 o tempo total de deslocamento dos moradores.

O Restaurante Popular do Tatuquara, aberto em novembro, oferece refeições completas por R$ 3, como parte das medidas de segurança alimentar do município. O espaço conta com autossuficiência energética e áreas de plantio de hortaliças.

Na área habitacional, 374 novas moradias foram entregues no Bairro Novo do Caximba desde o início do ano. O projeto prevê realocar 1.211 famílias para casas seguras e beneficiar outras 546 com regularização fundiária e obras de urbanização.

A região também recebeu melhorias em infraestrutura viária, com a recuperação de mais de 10,6 km de asfalto em 14 ações. Foram construídos mais de 1 km de calçadas nos bairros Tatuquara e Campo de Santana, priorizando ruas com hortas comunitárias, pontos de ônibus e instituições de ensino.

O Centro de Esporte e Lazer Santa Rita foi revitalizado, ganhando um ginásio reformado, pintura na quadra de basquete e uma nova quadra de grama sintética. Na área cultural, a Regional passou a oferecer aulas de Dança Urbana e recebeu o projeto Cine Passeia, com exibições gratuitas de cinema.

Para o futuro, está prevista a construção de um Corpo de Bombeiros na Regional, em parceria com o Governo do Paraná. A Prefeitura já cedeu o terreno para o projeto.