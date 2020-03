A concessionária Travessia de Guaratuba S.A., responsável pelo ferry-boat da baía de Guaratuba, que liga o município à praia de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do estado, foi autorizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) a reajustar sua tarifa básica.

Com isso, a tarifa básica, que era de R$ 7,10, passa a custar R$ 7,40 para automóveis, caminhonetes e furgões. Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor pagam meia tarifa. O preço varia até o valor de R$ 51,80 (caminhões com reboque e caminhões-trator com semirreboque, de sete eixos).

Segundo o governo, o reajuste anual é previsto no contrato de concessão e foi homologado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar), de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Confira a tabela com os novos valores:

Categoria N.º de eixos Tipo de veículos Tarifa básica 1 2 Automóvel, caminhoneta, furgão R$ 7,40 2 2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão R$ 14,80 3 3 Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque R$ 22,20 4 3 Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque R$ 22,20 5 4 Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque R$ 29,60 6 4 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque R$ 29,60 7 5 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque R$ 37,00 8 6 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque R$ 44,40 9 7 Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque R$ 51,80 10 2 Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor R$ 3,70