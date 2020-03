A Urbanização de Curitiba (Urbs), que administra o transporte coletivo na capital, vai alterar a tabela do sistema de transporte coletivo. A mudança será feita por causa da menor circulação de pessoas na cidade diante da pandemia do novo coronavírus. Já nesta quarta-feira (25), o sistema de transporte vai passar a funcionar com a tabela de sábado durante os dias de semana. Aos fins de semana, a previsão é usar a tabela de domingo.

Desde o último dia 10 de março, a rede de transporte coletivo da cidade registrou queda de 76% no número de passageiros, cerca de 577 mil a menos por dia. Na última segunda-feira (23), por exemplo, foram transportados 179 mil passageiros. No dia 10 de março, terça-feira, o movimento registrado foi de 756 mil pessoas no transporte coletivo da cidade.

Segundo a Urbs, todas as linhas vão continuar funcionando e os ônibus vão operar com folga. A estratégia é fazer com que as pessoas consigam manter uma boa distância uma das outras dentro dos veículos. Com o fechamento generalizado das escolas, faculdades e comércio, a prefeitura prevê também cortes nas linhas metropolitanas pela Comec.

Frota reserva

Diante de qualquer mudança de cenário, a Urbs também vai manter uma frota reserva de prontidão, que pode entrar em funcionamento rapidamente caso haja necessidade. Para isso, o monitoramento de passageiros deverá ser permanente.