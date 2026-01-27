Suspeito de vários assaltos morre em confronto com a Polícia no Boqueirão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um confronto com policiais terminou com a morte de um homem suspeito de cometer uma série de assaltos em Curitiba e em São José dos Pinhais. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (27/1), por volta das 4h30, nas proximidades do Parque Náutico, no bairro Boqueirão.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o suspeito dirigia pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, no sentido São José dos Pinhais, quando houve a tentativa de abordagem. Durante a ação, o motorista passou a trocar tiros com os policiais. No local, foram identificados ao menos 20 projéteis de arma de fogo espalhados pela via.

Segundo informações divulgadas no Bom Dia Paraná, da RPC TV, o homem era investigado por crimes cometidos nos bairros Boqueirão, Uberaba e Cajuru, além de áreas da Região Metropolitana. Imagens divulgadas pela PMPR mostram que o suspeito estacionava o veículo em frente a residências e, em seguida, invadia os imóveis para realizar os assaltos.

Durante o confronto, o suspeito foi atingido por um disparo e morreu no local. Equipes da Polícia Científica foram acionadas e realizam a perícia para apurar as circunstâncias do caso.

Importante avenida de Curitiba bloqueada pelo confronto

Por conta do atendimento da ocorrência e do trabalho das equipes de investigação, o trânsito segue lento na região. Uma das faixas da avenida, no sentido São José dos Pinhais, permanece bloqueada, enquanto a outra registra lentidão. Até o momento, não há previsão para a liberação total da via.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉