Superproduções natalinas estreiam em Curitiba nesta semana

A semana de 15 a 21 de dezembro marca o início de duas grandes atrações do Natal de Curitiba 2025. Na terça-feira (16/12), estreia o aguardado show ao vivo ‘Disney Celebra: Um Natal Inesquecível’, com três sessões diárias no Centro de Eventos Positivo do Parque Barigui. O espetáculo, que ocorre pela primeira vez no Brasil, conta com personagens da Disney e um elenco de 30 artistas.

Já na sexta-feira (19/12), às 19h30, tem início a superprodução ‘História da Natividade’ no Parque Tanguá. O musical, com direção de Edson Bueno, será apresentado em um palco montado sobre o espelho d’água do parque, com capacidade para mais de 3 mil espectadores.

A semana também reserva outras atrações gratuitas, como o Pedala de Natal no Parque Náutico (15/12), o Grande Concerto do Memorial Paranista no Parque São Lourenço (17/12) e a Serenata do Hospital Nossa Senhora das Graças (18/12).

No fim de semana, o público poderá conferir diversas atrações já em cartaz, como o Cortejo de Natal na Rua XV, espetáculos no Passeio Público, Memorial de Curitiba, Praça Santos Andrade e Jardim Botânico. O musical ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções’ volta a ser apresentado no domingo (21/12), em frente ao Teatro Guaíra.

Em caso de mau tempo, as atrações ao ar livre podem ser suspensas ou adiadas. A programação do Natal de Curitiba 2025 segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.