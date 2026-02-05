Feira de empregabilidade

Supermercados oferecem 147 vagas para pessoas com deficiência em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 05/02/26 15h01
Rede de supermercados oferece vagas em feira de empregabilidade da Prefeitura de Curitiba. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) de Curitiba realizará na próxima quinta-feira (12/2) a primeira campanha de empregabilidade do ano voltada para trabalhadores com deficiência. O evento acontecerá das 10h às 14h no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPcD), localizado no bairro Cristo Rei.

Serão disponibilizadas 147 vagas de emprego nas lojas da rede de supermercados Angeloni em Curitiba e Região Metropolitana. As oportunidades incluem funções como estoquista, repositor e operador de caixa para candidatos com Ensino Fundamental, além de vagas na área administrativa para quem possui Ensino Médio e Superior.

Aline Queiroga, coordenadora do Setor de Empregabilidade do DPcD, orienta que os interessados devem comparecer com currículo, documentos e laudo médico sobre a deficiência, indicando as atividades profissionais compatíveis. “Mas quem não tiver o currículo e o laudo, venha mesmo assim porque teremos equipes para ajudar”, ressalta.

A ação faz parte do projeto Talento e Oportunidade, que visa promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Os candidatos terão a chance de se candidatar diretamente às vagas oferecidas pela rede de supermercados durante o evento.

Serviço

Campanha de empregabilidade para pessoas com deficiência
Data: quinta-feira (12/2)
Horário: das 10h às 14h
Local: DPcD (Rua Schiller, 159, Cristo Rei)
Vagas: 147 oportunidades na rede Angeloni de supermercados

