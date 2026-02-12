Supermercado seleciona 26 pessoas com deficiência para vagas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma ação de empregabilidade promovida nesta quinta-feira (12/2) pela rede de supermercados Angeloni selecionou 26 trabalhadores com deficiência para vagas em Curitiba. O processo seletivo aconteceu no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPcD) e contou com a participação de 34 candidatos.

Os selecionados passarão para a segunda fase do processo na sexta-feira (13/2), quando conhecerão o funcionamento da empresa. A rede Angeloni possui três lojas em Curitiba, empregando cerca de 1.500 pessoas, das quais 296 têm diferentes tipos de deficiência. Atualmente, há necessidade de preencher mais 147 vagas para diversos cargos.

Perfil diversificado dos candidatos

A oportunidade atraiu curitibanos e migrantes com deficiência. Entre os participantes estava Anislei Cerbino, técnica em informática cubana que reside em Curitiba há 8 meses. Ela compareceu em cadeira de rodas, acompanhada do filho recém-nascido e familiares. Outro candidato, Dayan Cator Guerrero, surdo e também cubano, chegou à cidade há 15 dias e busca novas experiências profissionais.

Marcos Rodrigo Meira, diagnosticado com autismo e sem trabalho há 2 anos, participou da seleção em busca de uma vaga na área administrativa, onde tem experiência prévia. A ação também contou com a participação de pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Matriz e acolhidos do hotel social para pessoas em situação de vulnerabilidade.

A secretária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH), Amália Tortato, considerou o saldo do evento positivo, destacando que, em média, ações com várias empresas costumam atrair cerca de 70 pessoas. A parceria entre a rede de supermercados e o departamento municipal visa promover a inclusão e empregabilidade de pessoas com deficiência em Curitiba.