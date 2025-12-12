Saúde agradece!

Suco de beterraba com cenoura vira tendência por benefícios e preparo simples

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 12/12/25 13h40
Foto: Depositphotos

Uma das combinações mais tradicionais e potentes quando o assunto é saúde natural, o suco de beterraba com cenoura tem ganhado espaço na rotina de quem busca mais energia, imunidade e bem-estar. As duas hortaliças são ricas em nutrientes essenciais e, quando misturadas, oferecem um reforço nutricional significativo, atuando desde a melhora da circulação até o fortalecimento do sistema imunológico.

A seguir, confira uma matéria completa sobre os principais benefícios dessa mistura e um passo a passo simples para preparar um suco realmente saboroso, refrescante e funcional.

Benefícios do suco de beterraba com cenoura

1. Melhora da circulação sanguínea

A beterraba é uma das maiores fontes naturais de nitratos, substâncias que ajudam a dilatar vasos sanguíneos e melhorar o fluxo de oxigênio no corpo. Isso favorece o desempenho físico, reduz a pressão arterial e aumenta a disposição ao longo do dia.

2. Fortalece o sistema imunológico

A cenoura é rica em vitamina A, nutriente essencial para a defesa do organismo. Já a beterraba contém vitamina C, minerais e antioxidantes; juntos, ajudam a potencializar a imunidade e reduzem a incidência de infecções.

3. Ação antioxidante poderosa

Ambos os ingredientes têm compostos antioxidantes que combatem radicais livres e reduzem processos inflamatórios. Esse efeito auxilia na prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas.

4. Melhora da saúde da pele

A combinação de vitamina A, betacaroteno e antioxidantes favorece a regeneração celular e mantém a pele mais hidratada e uniforme. O consumo regular ajuda no viço e na proteção contra agressões externas.

5. Aumenta a energia e reduz o cansaço

Devido à presença de carboidratos naturais e nutrientes que regulam o metabolismo, o suco oferece energia limpa e rápida, além de melhorar a oxigenação muscular.

6. Apoio à digestão

A cenoura contém fibras que auxiliam no funcionamento intestinal, enquanto a beterraba contribui para a saúde do fígado, colaborando com processos de desintoxicação.

Como fazer suco de beterraba com cenoura de forma correta e refrescante

Ingredientes

  • 1 beterraba média descascada e picada
  • 1 cenoura média lavada e picada
  • 300 ml de água bem gelada
  • Suco de 1 limão (opcional, para mais frescor)
  • Mel ou gengibre a gosto (opcional)

Preparo (passo a passo)

  1. Lave e higienize bem os ingredientes.
  2. Descasque a beterraba e corte em cubos pequenos para facilitar o processamento.
  3. Pique a cenoura em pedaços menores. Não é obrigatório descascar; basta lavar bem.
  4. Coloque os pedaços no liquidificador juntamente com a água gelada.
  5. Bata por 1 a 2 minutos até obter uma mistura homogênea.
  6. Coe apenas se preferir textura mais leve. Se quiser manter as fibras, não coe.
  7. Adicione o suco de limão para potencializar o sabor e aumentar a ação antioxidante.
  8. Sirva imediatamente, com gelo, para garantir frescor e preservar os nutrientes.

