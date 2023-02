Se você acompanha o Causando na 98FM Curitiba, conteúdo dedicado a divulgar causas sociais importantes e que impactam o nosso dia a dia, temos uma ótima notícia: agora, o Causando também está na Tribuna PR! A partir de hoje e em todas as quartas-feiras traremos aos leitores da Tribuna um conteúdo importante desenvolvimento pelo super time do Instituto GRPCOM para discutir questões importantes e projetos que mudam a vida de pessoas.

A missão do Instituto GRPCOM é incentivar e apoiar causas, instituições, projetos e pessoas que buscam fazer a diferença na sociedade paranaense. Sua missão como instituição tem muito alinhamento com a missão da própria Tribuna, que há tempos buscava desenvolver um projeto em conjunto. Em 2022 tivemos o InspirAÇÃO, uma série de entrevistas, reportagens e lives com “influencers do bem” que buscar a defesa das boas causas nas redes sociais.

+ Leia também: Você sabe o que vai comer na próxima refeição?

Agora, como um próximo passo, apresentamos aos leitores o Causando na Tribuna. “Levar o Causando para ainda mais pessoas nessa nova fase nos alegra muuuuuito! Afinal, o grande objetivo da coluna no rádio e agora na Tribuna é dar visibilidade a causas sociais que são tão importantes no nosso dia a dia. E claro, convidar a todos que nos acompanham para agir agora mesmo por uma sociedade melhor”, explica Ana Gabriela Borges, a nossa “Gabi do Instituto”, coordenadora do IGRPCOM.

A caminhada em conjunto da Tribuna com o IGRPCOM vai render ainda novos frutos. “Era um desejo antigo criar projetos e incentivar o brilhante trabalho do Instituto. Agora, tenho certeza de que os bons frutos dessa parceria vão alimentar uma corrente do bem que só trará coisas boas aos leitores e instituições apoiadas”, contou Eduardo Luiz Klisiewicz, coordenador de conteúdo da Tribuna. “Bora causar e gerar impacto social?”, finaliza Gabi.

>>> Clique aqui, acesse o primeiro texto desta parceria e fique ligado no blog para novas atualizações e conteúdos.