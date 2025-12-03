STF ordena busca e apreensão na Vara de Curitiba responsável pela Lava Jato

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou que uma operação de busca e apreensão fosse realizada na 13ª Vara Federal de Curitiba. A ação, que ocorre nesta quarta-feira (3/12), tem como objetivo recolher materiais, tanto documentos quanto arquivos digitais.

Segundo informações apuradas pela RPC TV, a operação não tem pessoas como alvo, focando exclusivamente na coleta de documentos relacionados a ações passadas conduzidas na unidade judiciária.

A 13ª Vara de Curitiba foi responsável por conduzir os processos da Lava Jato, coordenados politicamente pelo ex-juiz e senador Sérgio Moro.

Os documentos apreendidos serão enviados à Justiça Federal, que ainda não apresentou explicações sobre os motivos que justificaram a realização da operação. A entidade também não confirmou ligação com outras investigações.

