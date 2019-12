A GoGenetic, de Curitiba, foi selecionada para participar da Aceleradora 100+, programa da Cervejaria Ambev que encontra iniciativas com soluções para os principais problemas socioambientais da atualidade. A empresa propõe uma solução disruptiva para a o controle de qualidade de ingredientes, usando biotecnologia especializada em sequenciamento de DNA para análises microbiológicas e genéticas.

A startup foi uma das 18 selecionadas entre mais de 587 startups brasileiras inscritas – o País teve recorde de inscrições, superando mercados como China e EUA.

As selecionadas criaram projetos alinhados com as metas da Cervejaria Ambev que ajudam a criar um legado positivo para a sociedade, com compromissos para serem atingidas até 2025, atendendo aos pilares: Agricultura, Mudanças Climáticas, Gestão de Água, Embalagem Circular e Empreendedorismo.

A GoGenetic e as demais escolhidas receberão treinamentos e mentorias dos especialistas da companhia e consultores externos, além de apresentarem seus projetos no final do programa de aceleração, no Demo Day, quando será anunciada a vencedora. Elas concorrem a um investimento de R$100 mil, além da oportunidade de apresentarem seu projeto para investidores de alto impacto na sede da ONU, em Nova York, e de fecharem contratos com a cervejaria.