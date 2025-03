Sorteio do Nota Paraná desta quinta tem recorde de participantes: 3,2 milhões

O Nota Paraná realiza nesta quinta-feira (6) o maior sorteio da história do programa em número de participantes. São 3.252.165 consumidores que vão concorrer aos mais de 35 mil prêmios que variam de R$ 50 a R$ 100 mil. Com isso, o programa de educação fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) quebra mais uma vez o recorde de usuários participantes em um único sorteio — marca que já havia sido quebrada em fevereiro.

Para a coordenadora do programa, Marta Gambini, essa quebra sucessiva de recordes é motivo de comemoração, pois mostra o sucesso do Nota Paraná e sua adesão no dia a dia do consumidor paranaense. “As pessoas não só abraçaram o programa, como fizeram dele parte da sua rotina. Pedir o CPF nas notas fiscais já é um hábito e o número de participantes a cada sorteio mostra o quanto o Nota Paraná alcançou seu objetivo de conscientização ao longo desses 10 anos”, afirma.

32 milhões de bilhetes na disputa!

No total, foram gerados 32.901.950 bilhetes para pessoas físicas inscritas no programa, que incluíram seu CPF nas notas fiscais de compras feitas em novembro. O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 9h30, nos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no YouTube, Instagram e Facebook.

Além dos consumidores, 1.503 entidades sociais registradas cadastradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais feitas pelos contribuintes, além de outros 20 mil prêmios de R$ 100 — totalizando R$ 2,2 milhões para essas instituições. Para o sorteio de março, foram emitidos mais de 7,8 milhões de bilhetes para essas organizações.

PARANÁ PAY – O programa Paraná Pay oferecerá a mais de 2,6 milhões de consumidores cadastrados a chance de ganhar um dos 8 mil prêmios de R$ 100 cada.

Para participar, é necessário estar inscrito no Nota Paraná e aceitar os termos de uso referentes aos créditos e prêmios dessa modalidade. Os valores obtidos no Paraná Pay podem ser transferidos diretamente para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

Como participar do Nota Paraná?

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA.

Para isso, os consumidores devem acessar o site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo em dispositivos Android e iOS. Assim, basta fazer o cadastro para receber os bilhetes e concorrer aos sorteios mensais. Além disso, o programa de consciência fiscal também devolve créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em valores que podem ser transferidos diretamente para a conta corrente do cidadão.

