Sorte grande! Dois curitibanos embolsam dinheiro com a Mega Sena 2866

A sorte bateu à porta de dois apostadores de Curitiba nesta semana. Os sortudos acertaram cinco das seis dezenas da Mega-Sena 2866 e cada um faturou a bagatela de R$ 27.479,38. Um dinheirinho que cai como uma luva no bolso de qualquer brasileiro, né?

Resultado da Mega Sena 2866: 01, 12, 17, 19, 36 e 60.

As apostas que renderam esse prêmio foram feitas por meio eletrônico. O prêmio principal saiu para uma aposta de São Paulo, que embolsou R$ 3,5 milhões.

Os curitibanos podem comemorar esse “quase lá” que rendeu um bom dinheiro. Vale lembrar que acertar cinco números na Mega não é para qualquer um. A probabilidade é bem menor do que ser atingido por um raio, por exemplo!

Aliás, para quem ficou com gostinho de “quero mais”, a Mega-Sena não dá trégua. O próximo sorteio já está marcado para este sábado, dia 24 de maio, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Uma grana que mudaria a vida de qualquer um, não é mesmo?

Como jogar na Mega Sena?

Para participar é simples: basta escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com seis números, sai por R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Enquanto isso, os dois sortudos da capital paranaense já devem estar planejando o que fazer com esse “presente” inesperado. Seja para realizar sonhos, investir na tão sonhada casa própria ou simplesmente guardar para o futuro, esses R$ 27 mil certamente farão diferença no dia a dia.

E aí, será que no próximo sorteio Curitiba volta a dar sorte? Quem sabe a cidade não conquista o prêmio principal? O jeito é fazer sua fezinha e torcer!

