Sol predomina em Curitiba, mas chuva já tem data para voltar

Os dias de sol forte, que deixaram o clima gostoso mesmo com friozinho durante as noites e madrugadas, vão dar lugar à chuva ainda neste domingo em várias regiões do Paraná com a entrada de uma frente fria. O sistema se desloca a partir do Sul do Brasil e Norte da Argentina, e entra no estado vinda do oeste. Em Curitiba, a chuva está prevista para segunda-feira (12), no Dia dos Namorados.

Nesta sexta, porém, as condições do tempo se mantêm semelhantes às observadas nos últimos dias. Apesar do frio pela manhã, com temperatura mínima de 10°C, ao longo do dia pode chegar a próximas a 23°C. No litoral, quem está curtindo o feriado terá máxima de 25°C. Pelo interior, em Paranavaí, a máxima pode chegar aos 27°C.

O tempo segue estável nas regiões paranaenses no sábado. O amanhecer será com temperaturas baixas entre as regiões centro-sul, Campos Gerais e RMC, mas com o sol predominando, a tarde será agradável nestes setores. Nas demais regiões, o sol predomina desde as primeiras horas do dia e a tarde será com temperaturas elevadas, principalmente no noroeste e norte do estado.

