O sol vai predominar e esta sexta-feira (10) será o dia mais quente da semana até agora em Curitiba. A previsão é que os termômetros cheguem a 29°C durante a tarde, superando os 26°C atingidos na quinta. A mínima será de 14°C.

O céu com poucas nuvens e as temperaturas altas se mantêm por causa de uma área de estabilidade que vai predominar em todo o Paraná até domingo (13). Por isso, o fim de semana do feriado que celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, também será com cara de verão.

Segundo o Simepar, não há previsão de chuva para a capital nesta sexta. No Litoral também não chove e as temperaturas disparam igualmente. Em Paranaguá, Matinhos e Antonina, a máxima chega a 29°C.

Uma nova mudança no tempo só deve chegar a partir do começo da próxima semana, com o avanço de uma frente fria que vai deixar os dias cinzas e instáveis.