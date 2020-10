O tempo nesta sexta-feira (23) deve seguir parecido com o dos últimos dias em Curitiba. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia será de instabilidade atmosférica variável por causa da umidade presente no ar.

publicidade

As temperaturas também devem apresentar grande amplitude térmica, com a manhã mais fria e tarde mais quente. O sol aparece na capital em vários momentos do dia, principalmente à tarde.

Em Curitiba, nesta sexta, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 16ºC e 23ºC. De acordo com o Simepar, ela é praticamente a mesma registrada na quinta-feira (22). “Tem uma situação bem parecida com a de hoje. Os ventos vão continuar trazendo a umidade do oceano, com as temperaturas sendo praticamente uma repetição de quinta-feira”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Ainda de acordo com Braun, há condição para ocorrer garoas na região da capital, sem que haja chuva mais forte. “Principalmente na madrugada e início da manhã. À tarde, o sol deve aparecer com mais intensidade. Mas, no geral, não há previsão de chuva”, aponta o meteorologista.

Litoral

O céu deve seguir encoberto nas praias do Paraná nesta sexta-feira. Segundo o Simepar, no Litoral há possibilidade de chuvas fracas em qualquer horário do dia, por causa da umidade mais intensa. Com isso, as temperaturas não sobem tanto. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 20ºC e 25ºC.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.