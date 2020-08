O tempo seco deve continuar em Curitiba nesta sexta-feira (28), que amanhece com nevoeiro – principalmente em alguns pontos da região metropolitana. A presença do sol, porém, dissipa o nevoeiro e aquece o dia. O frio de 9ºC da manhã logo perde força e durante a tarde, a máxima pode alcançar os 28ºC.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Onça-parda é capturada em quintal na grande Curitiba. “Achei que fosse pelúcia!”

O calor e o tempo aberto com bastante sol deve continuar em Curitiba nos próximos dias, de acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Instituto Tecnológico Simepar. Depois de vários dias de chuva e frio, agora está começando mais um período de tempo muito seco e mais quente no Paraná.

No interior, a sexta-feira promete ser quente, com destaque para as regiões Oeste, Norte e Noroeste, onde as máximas ficam acima dos 28ºC. Em Umuarama, Paranavaí e Jacarezinho, a temperatura máxima pode alcançar os 30ºC.

Com o calor, a umidade do ar também diminui, e pode ficar abaixo de 30% em boa parte do estado. Por isso, a recomendação é cuidar da hidratação ao longo de todo o dia.

publicidade

+Leia mais! Uberaba, Cristo Rei, Bacacheri. Veja bairros afetados pelo rodízio de sexta-feira