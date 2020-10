Previsão do tempo

O dia amanhece com o céu mais aberto em Curitiba e região nesta terça-feira (20). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol aparece e temperaturas mais altas são esperadas para a capital. Há pouca chance de chuvas isoladas, mas, caso ocorram, serão de curta duração. A previsão é parecida para o Litoral do Paraná.

publicidade

Conforme aponta a previsão, com a presença do sol as temperaturas em Curitiba devem variar entre 16ºC e 27ºC nesta terça-feira. Embora a nebulosidade continue variável, o predomínio deve ser de um ar mais seco na capital e região. Segundo o Simepar, a mudança na direção dos ventos contribui para isso.

“A umidade estava chegando com os ventos que vinham do oceano. Agora, houve mudança para ventos mais de norte e noroeste, que contribuem para o calor e o ar menos úmido”, explica o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Outras regiões

De acordo com o Simepar, o tempo segue instável nas porções mais ao Norte e Leste paranaense na terça-feira. “No Leste, é mais na região da Serra do Mar”, aponta Kneib. Com isso, nessas áreas, a meteorologia esperada chuvas mais expressiva entre os períodos da tarde e da noite. Já nas áreas mais Sul e Oeste do Paraná, a nebulosidade se mantém variável, porém a chance de chuva é mais baixa em comparação às outras regiões.

Nas praias, tempo deve ficar parecido com o de Curitiba nesta terça. Céu mais aberto, sol predominando e temperaturas um pouco mais quentes, em relação aos últimos dias. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 20ºC e 26ºC.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.