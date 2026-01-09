Sine Municipal de Curitiba registra aumento de 447% nos atendimentos em janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As unidades do Sine Municipal de Curitiba registraram um aumento expressivo de 447,7% nos atendimentos nos primeiros dias de janeiro de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os dias 5 e 7 de janeiro, 2.386 pessoas procuraram os serviços, contra 438 em 2025.

O crescimento na demanda é atribuído principalmente a trabalhadores desligados em dezembro que buscam novas oportunidades, além daqueles com dificuldades para solicitar o seguro-desemprego pelo aplicativo. Dos atendimentos realizados, 936 foram para consultas sobre vagas de emprego, 708 para informações sobre seguro-desemprego, 110 para orientações sobre carteira de trabalho e 60 para informações sobre cursos profissionalizantes.

As unidades do Sine Municipal oferecem serviços gratuitos, incluindo consulta de vagas, encaminhamento para processos seletivos, orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital e emissão de isenção de crédito no transporte coletivo para deslocamento a entrevistas de emprego, quando aplicável.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, por ordem de chegada, em dez unidades distribuídas pelas Administrações Regionais de Curitiba. Os interessados podem procurar a unidade mais próxima para obter informações e acessar os serviços oferecidos.