Sine Móvel oferece vagas de emprego no Mesa Solidária em Curitiba

De 2 a 6 de março, das 9h às 15h, uma unidade do Sine Móvel estará no Mesa Solidária Luz dos Pinhais, no Centro de Curitiba, para oferecer oportunidades de emprego a pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. O Mesa Solidária é um espaço da Prefeitura que fornece refeições gratuitas e encaminhamentos para serviços públicos.

A ação, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, visa facilitar o acesso a vagas de trabalho e oportunidades de qualificação. O Sine Móvel realizará cadastro e atualização no sistema público de empregos, encaminhamento para entrevistas e divulgação de cursos e programas de qualificação disponíveis no município.

Para utilizar o serviço, os interessados devem comparecer ao Mesa Solidária Luz dos Pinhais, localizado na Rua Barão do Serro Azul, 81, no Centro de Curitiba, durante o período da ação. Não foram informados documentos necessários para o atendimento.

A iniciativa busca ampliar o alcance das políticas públicas de emprego, levando os serviços até onde as pessoas estão. O objetivo é criar condições para que pessoas em situação vulnerável possam ter acesso a oportunidades de trabalho e renda.