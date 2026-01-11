Sine Móvel oferece vagas de emprego na Rodoferroviária de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sine Móvel estará presente na Rodoferroviária de Curitiba neste domingo (11) para oferecer vagas de emprego aos cidadãos. O atendimento acontecerá das 9h às 15h na Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, no bairro Jardim Botânico.

Além do Sine Móvel, outros serviços itinerantes da Prefeitura de Curitiba estarão disponíveis em diferentes pontos da cidade neste domingo:

– Coleta de Lixo Tóxico: Terminal Hauer (Rua Alcino Guanabara, esquina com Rua Anne Frank), das 7h30 às 15h.

– Consultório na Rua: Largo da Ordem, das 9h às 12h.

– Feiras de Arte e Artesanato: Largo da Ordem (9h às 14h), Praça 29 de Março no Água Verde (8h às 13h) e Bacacheri (8h às 13h).

– Nossa Feira: Centro (Praça Dezenove de Dezembro) e Jardim Primavera (Fazendinha), ambas das 15h às 20h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diferentes atendimentos e atividades promovidas pela prefeitura em diversos bairros da cidade.