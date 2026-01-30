Sine Móvel oferece vagas de emprego a pessoas em situação vulnerável em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sine Móvel, serviço da Prefeitura de Curitiba, esteve nesta quinta-feira (29) no Hotel Santorini, um dos hotéis sociais da cidade, para oferecer oportunidades de emprego a pessoas em situação de rua ou com dificuldades financeiras. A ação busca aproximar essa população vulnerável do mercado de trabalho, criando caminhos para a retomada da autonomia e dignidade.

O Hotel Santorini é uma unidade licitada pela Prefeitura que oferece 100 vagas de acolhimento para homens e mulheres entre 18 e 59 anos, com histórico de dependência química. Os acolhidos podem permanecer no local por até 6 meses, recebendo acompanhamento de saúde, acesso a cursos e apoio na busca por emprego.

A iniciativa do Sine Móvel facilita o acesso a vagas de trabalho para pessoas que enfrentam desafios até mesmo para se deslocar em busca de oportunidades. Três histórias ilustram o impacto positivo da ação:

Histórias de esperança

Marcelo Ejoski, engenheiro de sistemas com 15 anos de experiência, chegou ao hotel social após enfrentar dificuldades pessoais. Ele foi encaminhado para uma vaga e destacou a importância da iniciativa: “Ter o Sine Móvel ali, na porta de onde a gente está, faz toda a diferença. É como se a oportunidade batesse à sua casa.”

David Oliveira, 30 anos, está há dois meses em Curitiba buscando oportunidades. Em situação de rua, ele vê o Sine Móvel como uma forma de derrubar barreiras invisíveis que afastam muitas pessoas do mercado de trabalho: “Trabalho é dignidade, é o que permite voltar a viver, não só sobreviver.”

Kelvin Gabriel Martins, 19 anos, chegou de Cascavel há uma semana e já conseguiu encaminhamento para emprego. Ele ressalta que ações como essa mostram que é possível sair da rua quando existem oportunidades e incentivo: “Quando o trabalho vem até você, fica mais fácil acreditar.”