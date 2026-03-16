Sine Móvel de Curitiba Percorre 17 Mil Km e Realiza Mais de 5 Mil Atendimentos

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O Sine Móvel de Curitiba, unidade itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, já percorreu 17.476 quilômetros pelas ruas da cidade desde seu lançamento em 21 de fevereiro de 2025. O programa realizou 5.568 atendimentos, sendo 1.114 somente em 2026, passando por todos os bairros da capital paranaense.

Instalado em uma van adaptada para escritório, o Sine Móvel oferece os mesmos serviços das unidades fixas do Sistema Nacional de Emprego. Entre eles estão consulta a vagas, encaminhamento para processos seletivos, orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital, acesso ao programa Tarifa Zero a Caminho do Emprego e orientações sobre o Vale Qualificação.

O atendimento acontece em pontos estratégicos da cidade, por ordem de chegada, complementando o trabalho das unidades fixas do Sine nas Ruas da Cidadania. A estratégia visa alcançar públicos que enfrentam dificuldades para acessar os serviços de empregabilidade.

Impacto na vida dos cidadãos

O projeto tem transformado quilômetros rodados em oportunidades reais para quem busca uma nova chance no mercado de trabalho. Davyd Mauricio Farias Brandão, que está há seis meses em Curitiba após deixar Manaus, encontrou uma nova esperança ao ver o Sine Móvel estacionado no Centro da cidade.

Com o Sine Móvel circulando pela cidade, a iniciativa reforça a estratégia de levar o serviço público até a população, ampliando o acesso ao emprego e fortalecendo a economia local. O programa representa uma forma de aproximar as oportunidades de quem precisa trabalhar, facilitando o acesso ao mercado de trabalho e conectando trabalhadores às empresas.