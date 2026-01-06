Sine Móvel de Curitiba inicia atendimento em 2026 com agenda semanal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sine Móvel da Prefeitura de Curitiba retoma suas atividades nesta primeira semana útil de 2026, oferecendo serviços de intermediação de mão de obra em diferentes pontos da cidade. O atendimento acontece das 9h às 15h, de terça a sexta-feira, em locais estratégicos como a Rodoferroviária e terminais de ônibus.

A agenda semanal inclui: terça-feira (6/1) na Rodoferroviária de Curitiba; quarta-feira (7/1) no Terminal Fazendinha; quinta-feira (8/1) no Terminal Pinheirinho; e sexta-feira (9/1) no Terminal Santa Felicidade.

Desde sua implementação em fevereiro de 2025, o Sine Móvel já percorreu mais de 11 mil km, atendendo 64 bairros da capital. O serviço complementa as dez unidades fixas do Sine na cidade, ampliando o acesso a vagas de emprego, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e cursos de qualificação profissional.

Os serviços oferecidos gratuitamente incluem orientações sobre emissão e uso da Carteira de Trabalho Digital, consulta e encaminhamento para vagas de emprego, e emissão da isenção no transporte coletivo para trabalhadores elegíveis ao Programa Tarifa Zero a Caminho do Emprego. Para ser atendido, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de trabalho (física ou digital).

O atendimento é realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. A iniciativa visa facilitar o acesso a oportunidades de trabalho, especialmente para aqueles que têm dificuldade de deslocamento até as unidades fixas do Sine.